Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că solidaritatea nu poate fi o măsură de coerciție, răspunzând astfel unei legate de un posibil șomaj tehnic în rândul bugetarilor, pe fondul crizei generate de pandemia de coronavirus. Șeful statului a precizat că este convins că vor da dovadă de solidaritate și demnitarii.

“Solidaritatea nu poate fi o măsură de coerciție, ea trebuie să vină de la fiecare. Nu poate fi impusă. Dar sunt foarte bucuros că avem foarte multă solidaritate în societate. Am fost zilele trecute la un centru pentru bolnavi construit doar din resurse private. Am avut firme, antreprenori care au donat echipamente. Cred că vor continua dovezile de solidaritate”, a spus Iohannis.

Întrebat dacă ar trebui să se ia măsuri pentru bugetari sau reducerea indemnizației demnitarilor, președintele a răspuns: “sunt convins că demnitarii vor înțelege că solidaritatea e importantă și în politică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.