Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu privire la declarația ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, care are în plan testarea călătorilor de pe aeroporturile din țară, că este posibil ca si România, la fel ca alte state europene, să impună anumite proceduri.

Declarația șefului statului vine în ziua în care Cehia a anunțat că de luni reintroduce starea de urgență din cauza num,ărului mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar Slovacia se pregătește de o măsură similară.

“Trebuie să recunoaștem că, în măsura în care avem tot mai multe persoane infectate în Europa în general, statele au reînceput să reindroducă tot felul de restricții și pentru intrarea în țară.

Este posibil să avem și noi nevoie de anumite proceduri. Sper să nu fie cazul să introducem noi restricții, dar aceste chestiuni sunt evaluare la intervale scurte de specialiștii noștri. Avem Comitetul Național care se ocupă de aceste lucruri

Pentru românii noștri care trăiesc în afara țării sau pleacă în delegație de serviciu ori în concediu, le transmit să se informeze foarte bine, să vadă care sunt procedurile, să fie responsabili, să se fereascăd e această boală cruntă și să respecte cu sfințenie măsurile care sunt impuse de autoritățile care au un cuvânt de spus acolo unde se găsesc ei", a transmis șeful statului.

