Se apropie alegrile parlamentare din 6 decembrie, iar dimensiunea reală a traseismului devine tot mai evidentă. Despre acest subiect a vorbit și Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferință susținută la Palatul Cotroceni. Șeful statului a spus că trebuie să ne trezim să facem "ordine în această harababură parlamentară", însă, punctează faptul că " esența democrației dispare cu mandate imperative".

Întrebat dacă ia în calcul un mandat imperativ în viitoarea Constituție, președintele Iohannis a spus că ar dispărea ‘esența democrației’.

Șeful statului a precizat însă că va insista ca în viitoarea Constituție să se scrie despre interzicerea traseismului.

“Esența democrației dispare cu mandate imperative. Dar voi insista să scriem în viitoarea Constituție, dacă vom ajunge acolo, ceva despre interzicerea traseismului. Traseismul falsifică votul popular. Nu așa e gândit parlamentarismul. Odată și odată trebuie să ne trezim și să facem ordine în această harababură parlamentară”, a punctat Klaus Iohannis.

Întreg guvernul candidează la alegeri, cu două excepții, inclusiv miniștrii cu rol foarte important în pandemie. Întrebat dacă nu va fi afectată activitatea guvernamentală, Iohannis a precizat că “vine o perioadă dificilă.”

“Evident că pentru guvernanți vine o perioadă mai dificilă. dar mi se pare normal ca majoritatea membrilor unui guvern să fie parlamentari. altfel ajungem la un guvern de factură mai tehnică”,a spus șeful statului.

Ce tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.