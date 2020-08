Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, că este împotriva traseismului politic, iar alegătorii vor fi cei care îi vor sancționa pe politicieni la alegerile care se apropie. Afirmația, făcută într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, vine în contextul în care mai mulți membri de la ALDE sau PSD au trecut în barca liberalilor în ultima perioadă.

Totodată, șeful statului reamintește că PSD ‘patentat’ traseismul politic înaintea liberalilor și că, din păcate, nu s-a putut stopa acest fenomen prin lege.

“Asta cu susținerea cred că putem să punem în paranteză, guvernul își face numirile așa cum crede. Că veni vorba de trasesm, fac și eu o remarcă. În ultima vreme majoritatea articolelor acuză PNL de traseism, dar patentul la traseism este la PSD. În 2014, PSD, cu foarte puțin timp înainte de alegeri, a legiferat prin OUG traseismul politic. Deci originea traseismului cvasi-legalizat se găsește în abordarea PSD. Cred că trebuie să ne reamintim aceste lucruri.

Asta nu înseamnă că sunt de acord cu traseimsul. Nu mi-am schimbat opinia. Sunt total împotrivă. Au existat încercări în anii trecuți pentru a opri traseimul prin lege, nu s-a reușit din motive legate de opiniile CCR, dar în continuare cred că traseismul e o boală gravă a politici românești și cu cât mai repede terminăm cu ea, cu atât mai binee. Terminatul ține de alegător”, a precizat Klaus Iohannis.

