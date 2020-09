Klaus Iohannis, despre vaccinul anti-Covid oprit de la testare din cauza reacțiilor adverse grave: OMS a spus că e foarte puțin probabil să avem un vaccin în 2020 (VIDEO)

Klaus Iohannis a vorbit, miercuri seară, despre cazul companiei britanice AstraZeneca, care a suspendat testele clinice pe oameni, după ce vaccinul lor anti-Covid a avut reacții adverse grave la unul dintre pacienți. Șeful statului a menționat că nu se aștepta ca un vaccin împotriva coronavirusului să fie dezvoltat anul acesta, citând chiar și un raport al Organizației Mondiale a Sănătății.





Klaus Iohannis: OMS a spus că e foarte puțin probabil să avem un vaccin anti-Covid în 2020









„ OMS a spus că e foarte puțin probabil să avem un vaccin în 2020. Companiile farma lucrează foarte intens, UE a oferit sprijin financiar pentru companii. Rezultatul final îl vom ști când primul vaccin aprobat va fi pe piață”, a menționat președintele.

Întrebat ce va face România și dacă va aștepta decizia Uniunii Europene, Iohannis a menționat că „suntem o mare familie, suntem oamenii de pe Pământ care cu toții ne dorim un vaccin. Aceste înțelegeri făcute la ONU și UE se vor respecta”.

O reacție adversă gravă a dus la oprirea testelor pe vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de AstraZeneca





Deşi toată lumea se aştepta ca vaccinul salvator împotriva Covi-19 să înceapă să fie distribuit cât mai curând, specialiştii vin cu o veste îngrijorătoare. Studiile clinice finale efectuate în Marea Britanie pentru vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford au fost suspendate temporar, după ce unul dintre cei testaţi a avut o reacţie adversă. Asta deşi vaccinul dezvoltat de cele două entități este considerat drept unul dintre cele mai promițătoare din cele aproape 180 raportate de Organizația Mondială a Sănătății, mai ales că depăşise fazele 1 şi 2 de testare.

Imbolnavirea cu vaccinul dezvoltat de Compania AstraZeneca Si Universitatea Oxford a fost raportata la un pacient din Marea Britanie si a fost caracterizata drept o "reactie adversa serioasa".

Aceasta sintagma implicã, de regulã, necesitatea spitalizarii, insa asteptarile sunt ca pacientul sa-si revina.

Imbolnavirea ar fi, insa, potrivit specialiștilor, o parte normala din procesul de testare al unui nou vaccin.

Vaccinul dezvoltat de Compania AstraZeneca Si Universitatea Oxford, cunoscut sub denumirea de "AZD1222", se afla in faza a treia de testare, adica ultima. Iar in ultimele saptamani el a fost testat pe aproximativ 30.000 de pacienti din Statele Unite, Marea Britanie, Brazilia si Africa de Sud.

Toate testarile au fost intrerupte temporar pana cand cazul de imbolnavire va fi analizat astfel incat sa se determine dacã vaccinul îi poate afecta pe pacienți.

Este a doua imbolnavire care are loc din cauza vaccinului testat de AstraZeneca Si Universitatea Oxford. AstraZeneca face parte si dintr-un grup de noua companii farmaceutice care recent s-au angajat in scris sa nu solicite de la autoritatile aprobare de utilizare decat dupa ce vaccinurile dezvoltate de ele au trecut prin toate cele trei faze de testare.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in momentul de fata, in dezvoltare se afla in jur de 180 de vaccinuri anti-Sars-Cov-2. Niciunul dintre acestea nu a incheiat testele clinice. Doar Rusia si China au dat in productie doua vaccinuri productie proprie, insa acestea sunt incluse de OMS ca fiind in continuare in teste clinice.





Care este „boala inexplicabilă” care a dus la oprirea testelor pe vaccinul dezvoltat de AstraZeneca





Potrivit New York Times, care citează o persoană ce cunoaște situația, un participant la test din Marea Britanie a fost diagnosticat cu mielită transversă, un sindrom inflamator ce afectează coloana vertebrală și, adesea, este provocată de infecții virale.

AstraZeneca a refuzat să comenteze ori să confirme informaţia, spunând că “evenimentul este în investigarea unei comisii independente şi este prea devreme pentru a se pune un diagnostic precis”.