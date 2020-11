Klaus Iohannis, despre vizita în Republica Moldova: Căutăm soluții pentru un nou pachet de spirjin care va fi cu siguranță necesar (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat în timpul conferinței de presă de marți că va face o vizită în Republica Moldova, după învestirea Maiei Sandu. Totodată, șeful statului a oferit o serie de detalii cu privire la ajutorul pe care România îl va aduce statului vecin.

„Am avut o discuție cu doamna președinte ales Maia Sandu, ieri, imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător. Am felicitat-o pe doamna Sandu și la invitația dominiei sale am promis că voi face o vizită în Republica Moldova. Cu premierul am discutat la foarte puțin timp, la o oră după acea convorbire și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de spirjin care va fi cu siguranță necesar pentru Republica Moldova”, a explicat președintele Klaus Iohannis, în timpul conferinței de presă de marți.

În dimineața zilei de luni, președintele Klaus Iohannis a discutat telefonic cu Maia Sandu. Șeful statului a felicitat-o pe lidera proeuropeană pentru victoria în alagerile din Republica Moldova și a precizat că la invitația ei, va efectua o vizită oficială la Chișinău după învestirea Maiei Snadu.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis Președintelui ales al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, în cadrul unei discuții telefonice din această dimineață, felicitări din partea României și a sa personal pentru victoria covârșitoare obținută în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din data de 15 noiembrie 2020. Președintele României și Președintele ales al Republicii Moldova au convenit în cadrul discuției că obiectivul principal în relația bilaterală îl reprezintă extinderea și aprofundarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova dintre cele două state, în beneficiul direct al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

În acest scop, un prim pas îl va reprezenta vizita oficială pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis, o va efectua în Republica Moldova în perioada următoare, la invitația doamnei Președinte Maia Sandu, după preluarea mandatului prezidențial”, precizează Administrația Prezidențială.