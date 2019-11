Iohannis, după discuțiile cu noii miniștri: E cutremurător ce dezastru au lăsat PSD-iștii (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, că va avea întâlniri dese cu noul premier, dar și cu noii miniștri, pentru a afla ce a făcut de fapt vechiul guvern.

Întrebat ce informații i-a comunicat până acum Florin Cîțu, noul ministru al Finanțelor, Iohannis a răspuns: „Aceste chestiuni o sa vi le spună el, nu fac declarații pentru el. Am convenit cu prim-ministrul să ne întâlnim destul de des pentru a discuta. Vreau să știu ce se întâmplă, ei vor să mă informeze. Am avut discuții foarte bune. Pe ce am găsit este cutremurător ce dezastru au lasat PSD-iștii. O să aflați de la ministru aceste lucruri. Vom găsi soluții și vom construi cu răbdare pe parcursul următoarelor luni condiții pentru o nouă guvenare împreună cu celelalte forțe democratice”.

