Guvernul Orban nu numai că a crescut alocările din sector în acest an, dar are ca priorități dezvoltarea locală și sprijinirea comunităților locale, a afirmat președintele Klaus Iohannis, în cadrul celei de-a XXIII-a sesiuni a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR). Șeful statului a mai precizat că administrațiile din țară trebuie să facă tot posibilul pentru a accesa fonduri europene, precum și pentru a reduce inegalitățile dintre urban și rural.

„Vă încurajez să discutăm deschis despre problemele care vă preocupă și ne preocupă. Felicitări Asociației Comunelor din România pentru organizarea acestui eveniment și pentru cele peste două decenii de activitate. Sunteți una dintre vocile reprezentative ale administrației românești, iar forța dumneavoastră este dată atât de faptul că administrați cu iscusință aproape jumătate din populația României, cât și de capacitatea de a acționa împreună pentru bineel comun. În primul meu mandat de președinte, am mers mult prin țară și m-am întâlnit cu mulți primari și știu, așadar, că există o serie întreagă de probleme, care apasă greu pe umerii comunităților locale și, implicit, pe umerii noștri.

Am susținut în repetate rânduri că dezvoltarea comunităților locale nu poate fi realizată în absența fondurilor, care nu doar că trebuie să fie suficiente pentru a acoperi nevoile de pe plan local, ci trebuie să aibă și o alocare predictibilă. Exemplul ultimilor ani ne-a arătat ce rezultate dezastruoase pot genera prin politici care nu țin cont de aceste premise esențiale

(...) Dacă tot vorbim despre bani, veți fi de acord cu mine că alocările bugetare nu reprezintă singura sursă de finanțare a dezvoltării comunităților locale. Accesarea fondurilor europene trebuie să constituie o prioritate pentru fiecare administrație din România, și mulți dintre dumneavoastră ați făcut lucruri admirabile cu acești bani. Așa cum știți, în această perioadă, se discută bugetul UE pe următorii ani - sursa acestor fonduri. Am susținut chiar în ultima întâlnire pe care am avut-o cu președintele Consiliului European că Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună trebuie să aibă o finanțare corespunzătoare și condiții de implementare flexibile pentru că doar așa pot fi recuperate decalajele de dezvoltare dintre statele membre al UE.

(...) Satul românesc are un potențial uriaș de dezvoltare. N-o spunem doar noi, ci și străinii care ne vizitează țara. Nu ne lipsesc nici ideile și nu ne lipsește nici forța. Ce ne lipsește este un plan pe termen lung, o strategie clară și cu acțiuni concrete pentru ca potențialul rural să poată fi pus în valoare mai bine și mai eficient, iar acest plan trebuie să aibă un obiectiv prioritar. Să punem punct acelor practici care perpetuează și accentuează inegalitățile dintre mediul rural și mediul urban. România normală nu este aceea în care unii cetățeni au mai puține șanse și oportunități doar pentru că locuiesc la sat. Fiecare român, indiferent de locul în care trăiește, trebuie să aibă acces la servicii publice de calitate și să găsească în administrația locală un partener onest. Aceasta este România normală pe care mi-o doresc și pe care românii și-o doresc. Vă asigur de tot sprijinul meu. Vom găsi împreună cele mai bune soluții, pentru că dumneavoastră sunteți parte a acestui proces de modernizare. Vă îndemn, așadar, să contribuiți în continuare la bunul mers al comunităților pe care le reprezentanți și aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră”, a declarat Klaus Iohannis.

