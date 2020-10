Klaus Iohannis: Din discuţia de la INSP nu a rezultat nevoia amânării alegerilor parlamentare (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că din discuţia pe care a avut-o la Institutul Naţional de Sănătate Publică nu a rezultat că e nevoie de o amânare a alegerilor parlamentare.

„Nu se poate discuta despre un anumit număr de cazuri. Dacă Institutul naţional ne spune că, din acest moment, nu se mai poate face o anumită acţiune publică sau alta, vom lua măsurile de rigoare, însă din discuţia de astăzi nu a rezultat nevoia amânării alegerilor”, a explicat şeful statului.

Acesta a mai afirmat că nu se impune revenirea la starea de urgență deoarece și acum se pot lua noi măsuri de limitare a răspândirii SARS-CoV-2 la nivel local, acolo unde este cazul.

Șeful statului a mai susținut că este posibil ca evenimente de tipul nunților, botezurilor și serbărilor să fie restricționate, deoarece se pare că până acum regulile anti-coronavirus nu au fost respectate la astfel de întruniri.

