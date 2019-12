Klaus Iohannis: Prin votul lor, românii au spus clar și răspicat că vor o țară pro-europeană. Devotamentul Diasporei trebuie recunoscut prin sporirea numărului reprezentanților legitimi ai românilor de peste hotare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a făcut un apel, luni, în discursul susținut în cadrul ședinței solemne din Parlament, la sporirea numărului de aleși care să-i reprezinte pe românii din Diaspora, în condițiile votului masiv pe care l-au dat aceștia la alegerile prezidențiale.

Șeful statului a subliniat și că prin votul dat la alegerile din acest an, românii au demonstrat că vor o Românie pro-europeană, puternic atașată valorilor democrației și ale statului de drept.

”Lăsăm în urmă un an electoral încărcat. Deși ne-am confruntat cu numeroase tensiuni și conflicte, cu instrumentalizarea politică a unor teme sensibile și cu încercări de adâncire a faliilor din societate, marele câștig al acestui an este faptul că românii, prin votul lor, au spus clar și răspicat că vor o Românie pro-europeană, puternic atașată valorilor democrației și ale statului de drept, o țară prosperă, cu sisteme publice performante, cu o justiție independentă, cu o clasă politică aflată în slujba cetățenilor.

Prin alegerile făcute la referendum, la scrutinul european și la cel prezidențial, românii au votat pentru a nu uita cine suntem și încotro vrem să ne îndreptăm. Ce legătură mai puternică cu idealurile istorice pe care le celebrăm în aceste zile decât această reconfirmare fermă a identității noastre naționale!

Grație tuturor acestor răsunătoare victorii ale votului democratic din acest prim an al celui de-al doilea veac de existență a țării noastre, am dovedit, fără putință de tăgadă, că românii, în ciuda împrejurărilor dificile, sunt europeni autentici și împărtășesc și își asumă aceleași valori și repere ca ceilalți cetățeni ai bătrânului nostru continent”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul ședinței solemne din Parlament cu ocazia Zilei Naționale.

În acest context, șeful statului a declarat că ”acest devotament față de țară trebuie recunoscut și în mod instituțional”.

”De la tribuna celui mai reprezentativ for al democrației, țin să transmit astăzi un gând bun și acelor români pe care viața și istoria i-au risipit în patru zări, dincolo de granițe, dar care au dovedit, prin participarea uluitoare ca număr și opțiune, că sunt parte integrantă a națiunii noastre.

Diaspora noastră rămâne nu doar cu gândul, dar și cu fapta, puternic ancorată în viața societății românești. Acest devotament față de țară trebuie recunoscut și în mod instituțional - de exemplu, prin sporirea considerabilă a numărului reprezentanților legitimi ai românilor de peste hotare”; a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.