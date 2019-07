Iohannis: Pe 26 mai, românii au votat pentru statul de drept și au respins discursul antieuropean și antijustiție (VIDEO)

Pe 26 mai, românii au votat pentru statul de drept și au respins populismul și discursul antieuropean și antijustiție, a declarat președintele Klaus Iohannis, la recepția organizată la Ambasada SUA, cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite.

”Recent, cu ocazia alegerilor europene și a referendumului privind justiția pe care l-am convocat pe 26 mai, românii au dat un vot covârșitor proeuropean și în sprijinul consolidării statului de drept, respingând fără echivoc populismul și discursul anti-european și anti-justiție. Cetățenii României au arătat, o dată în plus, că avem o societate matură și că își doresc o țară puternică și sănătoasă, cu un sistem de justiție curat și independent, în deplină consonanță cu statutul de partener strategic al Statelor Unite și de stat membru al Uniunii Europene și al NATO”, a declarat Klaus Iohannis.

Cu această ocazie, Iohannis i-a transmis ambasadorului Statelor Unite, Hans Klemm, că România nu va uita niciodată srijinul pe care l-a primit de la SUA: ”după înlăturarea totalitarismului comunist, România s-a reconectat politic și economic la familia occidentală, ca apoi să devină membru al Alianței Nord-Atlantice, al Uniunii Europene, precum și partener strategic puternic al Statelor Unite. Sprijinul Statelor Unite pentru eliberarea națiunilor captive ale Europei, izolate în spatele Cortinei de Fier, și asistența oferită în vederea reintegrării în comunitatea transatlantică a fost crucial. Domnule Ambasador Klemm, România nu va uita niciodată acest sprijin! Alături de prietenii și partenerii noștri americani și europeni, națiunea română contribuie acum concret și relevant la consolidarea securității și prosperității comunității transatlantice”.

Șeful statului a mai afirmat că prioritatea strategică a României va rămâne relația transatlantică puternică.

