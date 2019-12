Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în cadrul discuțiilor pe care le are în aceste zile cu liderul american Donald Trump, în marja Summit-ului NATO de la Londra, va reitera invitația adresată acestuia de a vizita România.

Klaus Iohannis va participa la un dejun de lucru împreună cu Donald Trump și cu liderii țărilor NATO care alocă 2% din PIB pentru apărare. Întrebat dacă acesta poate fi considerat un semnal al liderului de la Casa Albă pentru statele care nu alocă încă acest procent pentru apărare, Klaus Iohannis a răspuns: „Este cu siguranță și asta, dar cred că este un semnal de apreciere pentru cei care alocă 2% din PIB pentru apărare și cu sigurantă va fi o discuție foarte bună și în acest cerc, din păcate destul de mic. Suntem destul de puține țări care alocă 2% din PIB pentru apărare”.

De asemenea, întrebat dacă în cadrul discuțiilor pe care le va purta cu liderul de la Casa Albă va reitera invitația la adresa lui Trump de a veni în România, șeful statului a precizat: ”Cu siguranță. Sunt mulțumit că avem aceste ocazii de a discuta și formal, și informal”.

În privința unui posibil orizont de timp în care Donald Trump ar putea veni în România, șeful statului a răspuns: ”Președintele Trump este în campanie și nu cred că putem să ne așteptăm la o vizită în România înainte de alegerile din SUA”.

