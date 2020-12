Klaus Iohannis: Dragi români, de Sărbători aveți grijă de voi și de cei dragi vouă și respectați restricțiile! Vă doresc multă sănătate și Crăciun fericit!

Președintele Klaus Iohannis a convocat, joi dimineață, o ședință la Palatul Cotroceni pe tema gestionării epidemiei de coronavirus. La discuții au participat premierul Florin Cîțu, mai mulți miniștri din noul Cabinet și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis la finalul discuțiilor:

