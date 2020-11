Klaus Iohannis: După 30 de ani de promisiuni, România e acum nu doar mai bine condusă, dar are și o viziune clară privind dezvoltarea economică (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că România, la fel ca restul statelor, este încă afectată de epidemia de coronavirus, dar putem trece și peste asta dacă suntem hotărâți în deciziile noastre. Cât despre viitor și reconstrucția economică, Iohannis a susținut că toate planurile prezentate de PNL au un lucru în comun: pun accent pe investiții. Iar România va fi ajutată și de o perioadă favorabilă investițiilor, căci va beneficia de fonduri europene record.

Klaus Iohannis: România Normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare

„Suntem aproape de finalul unui an greu, marcat puternic de efectele pandemiei de COVID-19. Criza încă nu a luat sfârșit, însă avem speranța că, dacă rămânem hotărâți în eforturile noastre de până acum, vom depăși totul cu bine.

Planul Național de Investiții și Relansare Economică, lansat de guvernul liberal în această vară, Planul Național de Redresare și Reziliență, aflat deja în consultare publică, sau Acordul de parteneriat pentru Fondurile structurale și de coeziune sunt documente programatice al căror numitor comun îl reprezintă investițiile”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a susținut apoi că România are, în această perioadă, o șansă în plus la dezvoltare, căci e condusă de liberali, care chiar știu să guverneze și au o viziune asupra economiei: „După 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă, chiar în condiții dificile, dar are o viziune clară privind dezvoltarea economică, accesul la fonduri europene și proiectele de investiții concrete”.

În final, președintele Iohannis a subliniat că modul în care va arăta România pe viitor va depinde de efortul nostru, al tuturor.

„Cred cu tărie că aceasta este șansa României, o șansă pe care nu avem voie să o irosim. Și când spun „nu avem”, mă refer deopotrivă la decidenți politici, manageri de companii și salariați, funcționari și cetățeni, în general.

România Normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare, precum și al unei voințe comune de a avansa cât mai rapid pe direcții sănătoase pentru dezvoltarea țării noastre”, a mai declarat șeful statului.

Klaus Iohannis, discurs optimist după finalizarea lucrărilor la prima fază a gazoductului BRUA

Președintele a făcut aceste declarații în timpul vizitei efectuate, sâmbătă, în judeţul Caraş-Severin, la Staţia de comprimare gaze naturale Jupa, cu ocazia finalizării lucrărilor la prima fază a gazoductului BRUA.

„România își dovedește capacitatea de a valorifica în mod corect poziția geostrategică, mixul energetic diversificat și resursa umană calificată”, a punctat șeful statului.

Acesta a mai afirmat că România are atuuri pentru a deveni un important jucător în regiune pe piața gazelor și are capacitatea, totodată, de a contribui la securitatea energetică a UE.

„Să nu uităm că în România, deși suntem al doilea mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, jumătate dintre gospodării se încălzesc în continuare cu lemne de foc, utilizând instalații învechite și neperformante, care afectează sănătatea și poluează mediul. Programul național de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, inițiat de guvernul liberal în vara acestui an, are ca obiectiv tocmai rezolvarea acestor probleme”, a mai declarat Klaus Iohannis sâmbătă, în judeţul Caraş-Severin.