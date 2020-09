Președintele Klaus iohannis a declarat, luni, la o zi după alegerile locale 2020, că românii au arătat încă o dată că sunt tot mai implicați în viața comunităților.

Președintele s-a arătat mulțumit de faptul că tinerii au ieșit în număr mare la vot și le atrage atenția celor aleși că, indiferent ce partid reprezintă, trebuie să facă performanță, să se ridice la așteptările votanților din noua generație și nu numai.

“Românii au arătat că sunt tot mai implicați în viața comunităților. Mă bucură foarte mult participarea în număr mare a tinerilor la vot.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Indiferent de culoarea politică, cei care au câștigat sunt obligați să livreze ce se așteaptă de la ei. Votul a reprezentat și un vot de blam la adresa minciunii, dezinformării, stagnării și incompetenței PSD, care a pierdut ieri inclusiv acolo unde mulți baroni PSDiști se credeau invincibili.

Epoca PSD trebuie să se încheie definitiv pentru ca România să se modernizeze.

E doar o victorie de etapă a dreptei. Încurajez partidele democratice să continue dialogul pentru a oferi românilor perspectivă de guvernare”,a spus Iohannis.

Potrivit șefului statului liberali și alianța USR-PLUS trebuie să p[ăstreze direcția și să demonstreze și la alegerile parlamentare din 6 decembrie. La fel și românii, care, pentru a scăpa țara de PSD, au obligația să iasă la vot în număr cât mai mare.

“Mai avem un pas pentru a încheia acest val de schimbare Victoria de la locale treuie confirmată la alegerile parlamentare din decembrie, când majoritatea toxică din parlament trebuie schimbată. Avem mare nevoie de o nouă majoritate credibilă care să facă reformele atât de așteptate”, a spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.