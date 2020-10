Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, joi, în marja participării la reuniunea Consiliului European. Printre altele, șeful statului a vorbit despre situația Ursulei von der Leyen, care a intrat în autoizolare după ce un membru al staffului său a fost depistat cu COVID-19, și a precizat că, deși s-a salutat cu președinta Comisiei Europene la începutul ședinței, în cazul său „nu există niciun pericol”. „Gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-aș fi avut mască, sau dacă doamna Președinte nu ar fi avut mască, sau dacă n-am fi păstrat distanța!”, a declarat el, subliniind din nou importanța regulilor de protecție sanitară.

„În final, o chestiune puțin mai particulară, legată de COVID-19. Din păcate, chiar astăzi Președinta Comisiei a intrat în autoizolare, după ce ne-am salutat la începutul ședinței. În cazul meu, nu există niciun pericol. Am păstrat distanța, am avut amândoi mască și doamna von der Leyen a fost testată negativ chiar în această dimineață. Însă, cu această ocazie, reiterez importanța extraordinară a măsurilor preventive. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-aș fi avut mască, sau dacă doamna Președinte nu ar fi avut mască, sau dacă n-am fi păstrat distanța! Este evident că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt, în esență, simple. Sunt la îndemâna noastră – este masca, este distanța, este igiena mâinilor și atunci suntem mult, mult mai siguri. La noi în țară, din păcate, și astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăși peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectați aceste reguli simple, pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli!”, a declarat președintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.

