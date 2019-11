Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după ședința CSAT că România este hotărâtă să aloce 2% din PIB pentru Apărare.

Șeful statului a precizat că s-a discutat și despre reuniunea NATO din 3 și 4 decembrie, de la Londra.

“De remarcat că a fost prima ședință în nou formulă guvernamentală și pot să spun de pe acum că teme care înainte păreau complicate și greu abordabile acum abordarea guvernamentală s-a schimbat fundamental și există o voință reală de colaborare loială.

Primul subiect a fost legat de ședința NATO de săptămâna viitoare, la Londra și unde voi participa. Am discutat și stabilit obiectivele noastre.

Este o întrunire mai degrabă cu tentă festivă decât de ședință de lucru dar evident că vom discuta teme grele. Noi vom sublinia două lucruri care ne privesc direct: vom reitera importanța regiunii Mării Negre pentru NATO și faptul că România e hotărâtă să aloce 2% din PIB pentru apărare”, a spus Iohannis.

