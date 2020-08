Klaus Iohannis, după ședința de la Cotroceni: Am discutat despre planul național de redresare și reziliență pentru a atrage fonduri europene necesare redresării economiei. Eforturile Guvernului se concentrează pe infrastructură (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presă, la finalul ședinței pe care a convocat-o la Palatul Cotroceni, la care au participat prim-ministrul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan, dar și o serie de miniștri: Florin Cîțu (Finanțe), Virgil Popescu (Economie, Energie și Mediul de Afaceri), Lucian Bode (Transporturi, Infrastructură și Comunicații) și Adrian Oros (Agricultură și Dezvoltare Rurală).

Iată, mai jos, principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Am avut o întâlnire cu prim-ministrul Orban și mai mulți miniștri pe tema planului național de redresare și reziliență, planul pe care îl pregătim pentru a atrage fondurile europene necesare pentru redresarea economiei.

- Guvernul lucrează la identificarea proiectelor care vor fi incluse în acest program și este în dialog permanent cu Comisia Europeană pentru ca toate proiectele propuse, în final, să fie eligibile, să poată fi finanțate din aceste fonduri.

- De partea noastră, este nevoie de o serie destul de lungă de acte normative care sunt necesate pentru a fi în situația să aplicăm efectiv pentru acești bani.

- Eforturile Guvernului, în acest moment, se concentrează pe infrastructură. România are foarte mare nevoie de infrastructură. Vorbesc în special despre autostrăzi și căi ferate. Avem mai multe tronsoane de autostradă pregătite pentru a fi incluse în proiecte pentru care se solicită bani europeni.

- O altă preocupare pe care am insistat foarte mult este partea de agricultură și protecția mediului. Este foarte clar, fermierii români au mare nevoie să fie susținuți. Pe lângă problemele cauzate de pandemie, fermierii noștri se confruntă cu dificultăți generate încă de seceta prelungită din primăvară.

- Pentru a veni în sprijinul lor lucrărm pe două direcții importante. Prima, Guvernul a prevăzut la rectificarea bugetară fonduri substanțiale destinate fermierilor afectați de secetă. Aici au circulat tot felul de fake news în spațiul public.

- A doua linie, la fel de importantă, este pregătirea unor proiecte europene care vin să prevină astfel de situații. Lucrăm foarte intens la elaborarea unor proiecte care vizeză irigații, combaterea secetelor, combaterea deșertificărilor. În general, proiecte care vin să îmbunătățească întreg cadrul, să înlesnească munca fermierilor și, în același timp, să avem grijă ca ele să aibă o componentă foarte importantă de protecție a mediului.Iulia Vântur ştie ce ASCUNDE iubitul ei? ASTA DA SURPRIZĂ! Din cauza ei NU a mai făcut nuntă... (FOTO, VIDEO)

