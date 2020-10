Klaus Iohannis, după şedinţa pe tema fondurilor UE: Am analizat stadiul pregătirii planului naţional de redresare şi rezilienţă. Am stabilit 12 direcții prioritare

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după o şedinţă pe tema fondurilor europene, la care au fost invitaţi premierul Ludovic Orban şi mai mulţi miniştri, că a fost analizat stadiul pregătirii planului naţional de redresare şi rezilienţă, precizând că au fost stabilite 12 domenii prioritare.

„Am avut azi o întâlnire cu premierul Orban și miniștrii pentru a anliza stadiul pregătirii Planului național de redresare și reziliență. După negocieri dificile, am obținut la Consiliul European circa 80 de miliarde de euro, bani europeni destinați României în următorii 9 ani. Din acești 80 de miliarde euro, circa 30 de miliarde vor fi utilizate pentru relansaea economică”, a spus Iohannis.

Potrivit ;efului statului, planul trebuie aprobat de Comisia Europeană și vor exista condiționalități: reforme structurale, digitalizare, garantare a tranziției climatice.





Banii vor fi o oportunitate istorică pentru dezvoltare, infrastructură, educație, sănătate, digitalizare, spune Klaus Iohannis.

“Azi am discutat despre modalitățile concrete de a atrage aceste fonduri. Am stabilit 12 direcții prioritare: digitalizare, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, energie, eficiență energetică, mobilitate urbană, mediul de afaceri, cercetare, creșterea capacității de reziliență, educație, sănătate”, a punctat președintele.

Totodată, acesta a spus că sunt 3 piloni principali: tranziția verde, servicii publice, competitivitate economică.

„Atragerea de fonduri UE este deja la un nivel mult mai bun decât în guvernările anterioare. Sumele atrase de România din fonduri UE în ultimul an însumează 4,1 mld euro, plus plățile directe în agricultură. Într-un singur an, rata absorbției a crescut de la 32 la 46%”, spuen Klaus Iohannis.

Președintele României a mai precizat că au fost deblocare sau începute proiecte majore de infrastructură în această guvernare.

El spune că în sănătate, în acest an au fost încheiate contractele de finanțare pentru cele trei spitale regionale.

De asemenea, spune Iohannis, în acest an s-a deschis un apel de proiecte de 235 milioane de euro pentru rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale.

“Criza epidemiologică ne-a arătat că UE și fiecare țară trebuie să se adapteze cât mai repede la procesul de transformare. Resursele financiare pe care le avem trebuie utilizate în mod inteligent, iar România tocmai asta își propune să facă”, a adăugat acesta.