Klaus Iohannis, după summitul UE: Am obţinut pentru România 79,9 de miliarde de euro. Vom folosi suma pentru a reface infrastructura, pentru a construi spitale, şcoli (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi dimineaţă, după ce liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pe tema planului de relansare economică post-coronavirus, că România a obţinut fonduri europene în valoare de 79,9 miliarde de euro. La capătul unuia dintre cele mai lungi summituri din istoria Uniunii Europene, liderii statelor membre au ajuns la un acord în privința programului de relansare economică post-coronavirus. 750 de miliarde de euro vor fi destinate redresării, din care 390 de miliarde sub formă de subvenții și 360 de miliarde împrumuturi.

Președintele Klaus Iohannis a catalogat drept „frumos” rezultatul obținut la summitul UE privind planul de redresare economică, unul dintre cele mai lungi din istoria blocului comunitar. Iar despre suma obținută de România, șeful statului a spus că este una „impresionantă”.

Iohannis a precizat că banii - 79,9 de miliarde de euro - vor fi folosiți pentru refacerea principalelor sisteme publice, pentru construcția de școli, spitale și pentru refacerea infrastructurii.

„E un acord extrem de important pentru Europa şi pentru România. După discuţii şi negocieri, am obţinut pentru România o sumă impresionantă - 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene.

Vom folosi această sumă pentru a reface infrastructura, pentru a construi spitale, şcoli, pentru a reconstrui sistemele publice.

O parte semnificativă a acestei sume va fi folosită pentru revigorare economică”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

