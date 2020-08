Klaus Iohannis, după recordul negativ de cazuri noi: „Purtați masca, păstrați distanța ca să scăpăm de această epidemie” / Ce a spus președintele despre vaccinul anunțat de Rusia (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat încă un apel la respectarea regulilor de protecție sanitară către populație, miercuri, când România a înregistrat un record negativ la nivel de cazuri noi de COVID-19. Pe un interval de doar 24 de ore, 1.415 persoane au fost depistate cu infecție cu noul coronavirus.

