Klaus Iohannis: E extraordinar că avem, în România, mii și mii de voluntari care se implică în foarte multe activități. Tot despre implicare vorbim și mâine, când suntem chemați să ne implicăm cu toții, prin vot, pentru viitorul României (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit sâmbătă cu voluntarii SMURD și studenți mediciniști voluntari, la Detașamentul de Pompieri „Mihai Vodă”, București. „Este un lucru extraordinar că avem, în România, mii și mii de voluntari care se implică în foarte, foarte multe activități”, a declarat șeful statului, care a subliniat că „tot despre implicare vorbim și mâine”, când „suntem chemați să ne implicăm cu toții, prin vot, pentru viitorul României”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.