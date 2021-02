Klaus Iohannis: E nevoie de investiții semnificative în spitale. Tragedii precum cele din ultimele luni nu trebuie să se mai întâmple (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, după o ședință cu premierul Florin Cîțu și mai mulți miniștri, că e nevoie de investiții semnificative în sistemul de sănătate din România și de construcția de noi spitale.

Șeful statului a insistat că tragedii precum cea de la Spitalul Județean Piatra Neamț și spitalul ”Matei Balș” nu trebuie să se mai repete.

„E, după părerea mea, nevoie de investiții semnificative în spitalele din România, în sistemul de sănătate publică. Dacă ne gândim numai la tragicele accidente care au avut loc în ultimele luni, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. E nevoie de investiții importante în spitale noi, în spitalele existente, pentru a le moderniza, în sistemele din spialele existente, pentru a le face mai sigure pentru pacienți. Gândiți-vă cât de important e să avem investiții în zona de terapie intensivă, în zona de alimentare cu oxigen, în zona de siguranță pentru pacienți și pentru personalul de spital”, a declarat Klaus Iohannis.

