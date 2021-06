Klaus Iohannis: E nevoie de investiții substanțiale în infrastructură și bani avem. Dacă la planuri stăm bine, la implementare mai avem ceva de lucru (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că e nevoie de investiții substanțiale în infrastructură, motiv pentru care în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost alocate sume consistente pentru acest domeniu. Separat, România are la dispoziție și alte fonfuri europene. Banii, deci, există, mai e nevoie de strategii și de implementare. Șeful statului a mai precizat că stăm bine la capitolul planificare, dar nu și la punerea în practică.

Șeful statului a participat, joi, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil în România, cu ocazia Zilei Mondiale a Bicicletei.

