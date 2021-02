Klaus Iohannis: E vital să dezvoltăm mecanisme prin care să încurajăm antreprenorii să creeze locuri de muncă pentru românii loviți de pandemie (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a precizat că situația locurilor de muncă s-a numărat printre subiectele abordate de Executiv în cadrul discuțiilor referitoare la elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Cu această ocazie, șeful statului a subliniat că este „vital” să fie dezvoltate mecanisme prin care antreprenorii să fie încurajați să creeze locuri de muncă pentru românii loviți de pandemie.

