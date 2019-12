Klaus Iohannis a declarat, marți, că ne confruntăm cu un deficit peste limita prevazuta în acest an și este nevoie de o restrângere a cheltuieilor pentru a ne apropia de 3%.

"Guvernele eșuate au împins an la an la o cheltuiala mai mare. Nu ne confuntam doar cu un deficit peste limita prevazuta în acest an, aceste efecte se vor propaga si peste anii viitori. Eu am spus-o guvernului. Noi nu vrem sa tăiem salariile si pensiile. Dar avem nevoie de bani. De asta am numit -o reechilibrare a bugetului. De aceea trebuie să fie făcută gradual. E nevoie de o restângere a cheltuieilor pentru a ne apropia de 3 %. O proiecție de 3,6% e o proiecție care aduce echilibru in buget”, a spus Klaus Iohannis.