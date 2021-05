Klaus Iohannis: Egalitatea dintre femei și bărbați este o condiție pentru o societate unită și orientată spre viitor, un pas important în construirea unei lumi fără discriminare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că egalitatea dintre femei și bărbați este o condiție pentru o societate unită și orientată spre viitor și că participarea și leadershipul femeilor stau la baza valorilor societăților democratice. Totodată, șeful statului a ținut să laude societatea civilă ca fiind puternică și energică.

Romania contributes to the @HeForShe movement with an integrated vision of promoting equal opportunities and treatment between women and men. We are fully committed to share the lessons learned & hope that HeForShe Proven Solutions will constitute an example for others to follow. https://t.co/cHX4SYDhD1