Klaus Iohannis: Aproximativ 300 de ventilatoare se livrează în următoarele zile. În mai puțin de o săptămână va veni prima tranșă de teste rapide. Sunt în curs de instalare circa 500 de concentratoare de oxigen (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, marți, după ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19 și campania de vaccinare, la care au participat premierul interimar Nicolae Ciucă, ministrul Nelu Tătaru și secretarul de stat Raed Arafat, dar și dr. Valeriu Gheorghiță. „Chiar dacă am avut alegeri, chiar dacă atenția s-a mutat pentru puține zile pe altceva, pandemia nu a dispărut și, chiar dacă avem în continuare un număr relativ limitat de infectări noi, putem să observăm cu ușurință că, de exemplu, astăzi din păcate am avut peste 200 de decese”, a subliniat șeful statului.

