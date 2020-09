În timpul conferinței de presă de miercuri, 23 septembrie, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat, în contextul numărului tot mai mare de cazuri de COVID-19 în sezonul rece, dacă există un prag de infectări, de la care s-ar putea impune revenirea la starea de urgență.

„Este foarte puțin probabil să mai reveni la starea de urgență, fiinndcă disfuncționalitățile au fost totuși în economie, în marile sisteme majore.

Disfuncționalitățile care au apărut datorită specificului stării de urgență. Însă, între timp, am învățat multe despre această pandemie, știm cum să o gestionăm, știm cum să aplicăm resitrcții și normel locale, județene și am toată speranța că vom reuși să stăpânim răspândirea acestei pandemii, cu măsurile care au fost deja exersate până acum cu succes, fără să reintrăm în starea de urgență. Starea de urgență trebuie să rămâna ultima soluție, atunci când nimic altceva nu mai funcționează și sper să nu ajungem acolo”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

