Klaus Iohannis: Este inadmisibil ca în 2020 să avem discuții aprinse despre fraudarea votului. Politicieni retrograzi continuă să folosească practici toxice. Alegerile parlamentare pot trimite în istorie acest mod nociv de a face politică

Președintele României, Klaus Iohannis, este de părere că „rezultatele alegerilor locale de duminică au arătat că cetățenii își doresc administrații eficiente, care să servească interesul public”, iar „în decembrie trebuie să continuăm acest drum”.

„Și pentru că am făcut referire la o schimbare profundă în bine, despre asta sunt și alegerile parlamentare din decembrie. Un pas a fost deja făcut. Rezultatele alegerilor locale de duminică au arătat că cetățenii își doresc administrații eficiente, care să servească interesul public. În decembrie trebuie să continuăm acest drum. Pentru dezvoltarea României, majoritatea nocivă care a acționat până acum în Parlament, prin încercări repetate de a dinamita inclusiv economia românească, poate fi sancționată doar prin vot. Este inadmisibil ca în anul 2020 să avem încă discuții aprinse despre fraudarea votului. Este inadmisibil că practici toxice folosite în trecut continuă să fie îmbrățișate de politicieni retrograzi, care nu înțeleg că minciuna și dezinformarea nu mai sunt tolerate de români. Alegerile parlamentare sunt cele care pot trimtie în istorie acest mod nociv de a face politică”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Întrebat dacă se poate spune că un primar care își începe mandatul pe fondul unor acuzații de fraudă are legitimitate, șeful statului a început: „Un primar are legitimitate prin votul popular, prin care este ales, și nu prin proceduri administrative. Eu sunt convins că toate aceste acuzații vor fi clarificate de autorități și niciun primar nu va fi obligat să își înceapă mandatul sub semnul întrebării validării alegerilor”.

știre în curs de actualizare