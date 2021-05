Klaus Iohannis: „Eu nu vreau ca România post-pandemie să fie identică cu România dinaintea pandemiei. Am învățat mult, am suferit mult. Avem șansa să facem România mai bună” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că România post-pandemie nu trebuie să semene cu cea de dinaintea crizei sanitare. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu atât. România post-pandemie trebuie să fie România în care școlile sunt mai sigure, sistemul sanitar e mai bun, salariile oamenilor mai mari și investițiile mai multe, a susținut șeful statului.

„Eu nu vreau ca România post-pandemie să fie identică cu România dinaintea pandemiei. Am învățat mult, am suferit mult. Avem șansa să facem România mai bună.

România post-pandemie trebuie să fie România în care implementăm reformele, în care avem o dezvolatre susținută, în care avem investiții, facem sistemul sanitar mai bun, școlile mai sigure, în care se creează locuri de muncă, economia crește și, cred că putem spune, că România post-pandemică e România în care și salariile cresc și viața românilor devine mai bună”, a declarta președintele Klaus Iohannis.

