Klaus Iohannis: „Eu sunt garantul că instituțiile din România vor funcționa în continuare” / „PSD nu vrea reforme, vrea înapoi la putere. Baronii roșii vor înapoi la banul public” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că el însuși este „garantul că instituțiile din România vor funcționa în continuare pentru români”, pe fondul speculațiilor că demiterea Guvernului Orban aruncă țara într-o nouă criză politică.

„Acum romanii se uita la televizor și se întreabă «bun, și acum ce va fi?». În această chestiune, pot să vă spun, dragi români, foarte clar, lucrurile merg mai departe! Instituțiile sunt solide. Guvernul va rămâne în funcție, sigur, cu mai puține atribuții. Guvernarea merge mai departe, lucrurile se vor mișca și mai departe. Nu este cazul să credem că acum vom intra într-o situație fără ieșire sau într-o situație complicată. Eu sunt garantul că instituțiile din România vor funcționa în continuare pentru români”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele României a subliniat că, în ciuda eforturilor PNL de a repune țara „în normalitate”, „PSD nu vrea reforme, vrea înapoi la putere”, iar „baronii roșii vor înapoi la banul public”.

„Acum, dacă urmărim discursul politic, vedem guvernul dorește reforme, guvernul liberal dorește să schimbe lucurruile în bine, să repare greșelile care s-au făcut în ultimii trei ani. pe de altă parte, un PSD care se opune acestor reforme. Din cauza acestui PSD, guvernul nu va mai putea continua reformele începute. Iată că este o situație care a fost de așteptat, după ce anul trecut, la europarlamentare, referendum, moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul pesedist, cu ocazia alegerilor prezidențiale s-a văzut foarte clar: românii vor altceva, s-au săturat de PSD, PSD să stea în opoziție! Numai că PSD nu vrea reforme, PSD vrea înapoi la putere. Baronii roșii vor înapoi la banul public și azi s-au găsit suficienți care au votat această moțiune depusă de PSD pe o speță care, evident, ar fi îmbunătățit democrația în cadrul alegerilor locale. Nu s-a vrut. Bun”, a adăugat Klaus Iohannis.

