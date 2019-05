Președintele Klaus Iohannis a votat duminică dimineață, în jurul orei 10.15, la alegerile europarlamentare și la referendumul pe Justiție.

”Mergeți la vot cu toții! E o zi importantă”, a spus șeful statului, la intrarea în secția de votare.

”Veniți la vot, dragilor! Veniți la vot, că azi puterea politică e la voi. Azi, decidem împreună cum arată România de mâine. Merită, chiar merită să votați. Azi, dragi români, decideți pentru următorii ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung. Nu lăsați pe alții să decidă în locul vostru”, a spus Iohannis, după ce a votat.

