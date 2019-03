Iohannis: Încă ne amintim ce înseamnă dictatura mediocrității, care ține la putere un grup de priviligiați. Europa nu se poate întoarce în timp / Votul e cea mai bună formă de sancțiune a discursului populist (VIDEO)

Votul e cea mai bună formă de sancțiune a discursului populist, demagogic, care a devenit virulent și în Europa, și la noi, a declarat președintele Klaus Iohannis, la summit-ul PPE de la București.

Președintele a subliniat cât de important este ca românii, și cetățenii europeni în general, să voteze la alegerile pentru Parlamentul European: ”Absenteismul înseamnă să le permitem altora să hotărască în locul nostru”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.