Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care permite două zile de vot în străinătate la alegerile parlamentare din decembrie 2020. În acest context, șeful statului a precizat că face un apel la diaspora să se înscrie pentru votul prin corespondență. Acesta a mai precizat că nu se știe ce secții vor putea fi deschise în străinătate, ținându-se cont de contextul epidemiologic al fiecăriei țări.

‘Când am promovat votul prin corespondență, ne-am gândit că ar fi bine să pot vota și dacă nu pot ajunge la secție. Iată că procedura votului prin corespondență e una foarte utilă. Fac un apel la diasporă să se înscrie pentru votul prin corespondență. Nu avem nicio garanție că se vor putea deschide secții de vot în toate țările cu români. Altfel, e posibil să nu poată vota’,a precizat Klaus Iohannis.

