Președintele Klaus Iohannis și-a depus vineri oficial la Biroul Electoral Central candidatura pentru alegerile prezidențiale. Acesta a anunțat că a strâns nu mai puțin de 2,2 milioane de semnături de susținere.

"Sunt foarte bucuros să pot să vă anunț că mi-am depus candidatura pentru înca un mandat de președinte al României și împreună cu documentele mele am depus împreuna cu PNL peste 2,2 milioane de semnaturi ale românilor care susțin această candidatură", a declarat Klaus Iohannis.

Acesta a lansat şi un atac la adresa PSD arătând că doar el a putut să oprească PSD din a distruge ţara pentru generaţiile viitoare.

"PSD trebuie îndepărtat de la putere prin mijloace constituționale și nu în alt fel. Avem această majoritate în jurul PSD în urma unui scrutin, când PSD a obținut un rezultat important, am făcut ceea ce puteam să fac. Dar PSD a fost o catastrofă, toate instituțiile care au fost conduse prin incompetență și rea-credință trebuie reparate", a arătat Klaus Iohannis.

Acesta a arătat şi principalele motive pentru care a intrat în cursa pentru al doilea mandat de preşedinte.

"E nevoie de modernizarea României, spitale moderne, autostrăzi, școli curate, o administrație care are cetățeanul în centru și nu aparatul funcționăresc.Toate aceste lucruri trebuie reclădite și acest lucru poate fi denumit simplu: România normală. E ce îmi doresc eu pentru țara mea: respectarea cu sfințenie a drepturilor cetățenești, o țară din care tinerii nu mai vor să plece, țara în care mulți vor să se întoarcă cu drag și cu speranță.

Trebuie să vedem imensa pagubă produsă de PSD și cred că pot spune acum la final de mandat că am reușit să previn foarte multe din stricăciunile planificate de PSD", a completat preşedintele.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.