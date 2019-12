Iohannis: Să scădem TVA de azi pe mâine nu mi se pare un lucru bun. Pe cine să ajute să împovărezi un buget? (VIDEO)

În acest moment, bugetul nu-și permite o reducere pe TVA, a susținut președintele Klaus Iohannis.

Declarația a fost făcută în contextul în care Comisia de Buget a Camerei Deputaților a dat un aviz favorabil asupra proiectului care reduce TVA de la 19% la 16%, iar TVA pentru alimente de la 9% la 5%, de la 1 ianuarie 2020.

„PSD încearcă să se reprofileze, dar, din păcate, merg dintr-o extremă în cealaltă extremă, în loc să se oprească la mijloc. Sunt convins că în Parlament aceste chestiuni vor fi dezbătute și discutate. Eu contez pe înțelepciunea politică a tuturor partidelor din Parlament. În final, pe cine să ajute să împovărezi un buget care deja are constrângeri semnificative?

În acest moment, bugetul nu-și permite o reducere pe TVA. În perspectivă, sigur, în anii care vor urma este posibil să discutăm așa ceva dacă economia crește și lucrurile merg bine, dar de azi pe mâine să scădem TVA nu mi se pare un lucru bun”, a declarat Klaus Iohannis.

