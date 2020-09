Klaus Iohannis: Nu este bine să se organizeze festivități de început de an școlar în condiții de pandemie (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni despre festivitățile de începere a anului școlar la care se adună an de an sute de părinți, profesori și copii. Șeful statului a declarat că nu recomandă ca în acest an să se mai organizeze, din cauza pandemiei de COVID-19. Mai mult, acesta a promis că nu va participa la nici o astfel de întâlnire, ci va transmite un mesaj video.

"După părerea mea, aceste festivități nu trebuie organizate în acest an. Sunt evenimente unde vine multă lume, este greu de controlat accesul, este greu de ținut oamenii la distanță. Vin copii care vin prima dată la școală, nici nu-și cunosc învățătoarea sau învățătorul, nu știu de cine să asculte, este posibil să se înghesuie și atunci avem efectul opus față de cel pe cel care ni-l dorim adică să se respecte distanța, să poarte măști... Părerea mea, nu sunt ministru al Educației, dar părerea mea este că nu este bine să se organizeze astfel de festivități de început de an școlar în condiții de pandemie. Nu voi participa la nici un fel de festivitate de început de an dar voi avea un mesaj video pentru elevi si pentru dascăli", a spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.



Părinții. îndemanti să-și trimită copii la școală

Totodată, Președintele Klaus Iohannis i-a îndemat, miercuri, pe părinți să-și trimită copiii la școală începând cu data de 14 septembrie. Școala va începe în 14 septembrie, a reiterat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Potrivit acestuia, limitarea accesului la educație are consecințe mai grave ca riscurile actuale privind Covid-19.

Klaus Iohannis a dat asigurări cu autoritățile au implementat toate procedurile necesare pentru ca răspîndirea noului coronavirus să fie limitată cât de mult posibil.

„Școala începe pe 14 septembrie în condiții cu totul diferite. Avem doar câteva localități unde se va relua exclusiv online, iar în altele – în sistem hibrid. Autoritățile centrale și locale au implementat proceduri pentru a limita riscurile de transmitere a Covid 19, dar eficiența lor depinde de colaborarea cadre didactice – elevi – profesori. Limitarea accesului la educație are consecințe negative majore și ne afectează tuturor viitorul. Decizia de a deschide școlile, deși nu e ușoară, e corectă și necesară.Evidențiez eforturile autorităților locale de a asigura școlilor tot ce e necesar. Le mulțumesc profesorilor și conducerilor școlilor”,a spus Klaus Iohannis.

În consecință, președintele i-a îndemnat pe părinți să-și trimită copiii la școală, atât pentru viitorul lor, cât și pentru cel al întregii națiuni.Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

“Mă adresez și părinților, care sunt preocupați și îngrijorați de modul cum vor evolua lucrurile: Vă încurajez să îi trimiteți pe copii la școală. Dacă vom respecta toți regulile, vom trece peste această situație”, a conchis Klaus Iohannis.