Klaus Iohannis, filmat la schi la Păltiniș: „Vă invit să veniţi!” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, sâmbătă, în timp ce schia pe pârtia de la Păltiniș. El i-a invitat pe reporterii prezenți să ia și ei schiurile în picioare, că zăpada e foarte bună.

Cameraman: Cum e la schi, domnule preşedinte?

Klaus Iohannis: Bună ziua! E foarte bine. Vă invit să veniţi!

Cameraman: Cum e zăpada la Păltiniş?

Klaus Iohannis: Astăzi e destul de bine. Vă doresc o zi frumoasă!

