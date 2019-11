Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca o concluzie a campaniei electorale, care se încheie vineri, cu două zile înainte de finala alegerilor, unde o va înfrunta pe Viorica Dăncilă, că „românii vor să scape de PSD”.

„Încă nu am făcut un bilanț, dar aș spune două, trei lucruri. O campanie pe care eu o consider foarte bună. Am avut noroc de o echipă de campanie foarte bună. Am ajuns în aproape 30 de județe. Am avut întâlniri cu peste 100.000 de oameni în total și cred că personal și direct am interacționat cu câteva zeci de mii de români. Deci o campanie și foarte intensă, și foarte bună, și ca să adun un pic, așa, să tragem linie, și să adunăm ce vor românii, pot să vă spun foarte clar. Românii vor să scape de PSD”, a afirmat Klaus Iohannis, la Bacău.

Șeful statului n-a uitat nici de Moldova de peste Prut, în condițiile în care Chișinăul a început, odată cu instalarea Guvernului Ion Chicu, să facă noi pași spre Rusia. Totuși, spune președintele, situația nu este atât de pesimistă cum pare.

„Suntem în continuare frați și sprijinim Republica Moldova, iar sprijinul va fi, în continuare, și constant, și puternic, și cred că, în perspectivă, și frații noștri de peste Prut își vor da seama că calea europeană este și pentru ei cea mai bună”, a adăugat Klaus Iohannis.