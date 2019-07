Președintele Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, după publicarea rapoartelor GRECO și a lansat critici dure la adresa guvernării PSD-ALDE.

Șeful statului consideră că acțiunile Guvernului României sunt "în deplină contradicție cu recomandările organismului european" și că actuala majoritate parlamentară ignoră toate aceste avertismente primite de la nivel comunitar, îndreptând țara într-o "direcție greșită".

"Guvernul PSD ALDE a primit un nou cartonaș roșu, de la GRECO. Concluziile celor două raporate GRECO adoptate pe 21 iunie și publicate ieri, cu o întârziere semnficativă de guvern, arată multiplele prejudicii aduse de guvernarea PSD ALDE în ultimii doi ani prin modificarea legislației penale și a justiției.(...)

Mesajul transmis de cetățeni la referendumul din 26 mai se regăsește pe deplin în aceste concluzii.

Este extrem de îngrijorător că, din cauza intereselor guvernării, România continuă să fie în atenția organismelor europene", a spus Klaus Iohannis, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.

"Procesul de legiferare nu s-a îmbunătățit, constanta guvernului fiind adoptarea de OUG în domenii importante. Asta constată GRECO în raporate. Aspecte precum pensionarea magistraților, existența secției speciale, sunt chestiuni departe de a fi rezolvate", a mai spus șeful statului.

"Acțiunile autorităților române sunt în deplină contradicție cu recomandările GRECO. Procedura privind numirile în funcții înalte din parchete e în continuare bazată pe criterii subiective, în care CSM are un rol pur decorativ. Guvernarea PSD ALDE are multe alte restanțe, de la corupția membrilor Parlamentului, la capacitatea ANI de a preveni incompatibilitățile.(...)

Observațiile extrem de dure ale GRECO se înscriu în aceeași notă cu raportul MCV și cu rapoartele Comisiei de la Veneția. Organismele europene semnalează constant că așa-zisa reformă merge într-o direcție greșită, guvernul ignoră toate avertismentele.(...)

Românii au decis prin vot pe 26 mai că România nu trebuie să părăsească parcursul european, iar intervențiile din justiție trebuie să înceteze.

Majoritatea PSD-ALDE, într-un dispreț total, e cea care contribuie la perpetuarea pe o durată nedeterminată a efectelor nocive ale acestora", a subliniat Klaus Iohannis.

Ministerul Justiţiei a publicat, marți, raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) privind România. Ana Birchall a declarat la sediul ministerului că orice raport este important și că atunci când ești într-un club e nevoie să respecți regulile.

GRECO constată că a fost implementată doar una din cele cinci recomandări din Raportul său ad-hoc, celelalte patru fiind, practic, ignorate.

Astfel, organismul european atrage atenția asupra faptului că în raportul Ad hoc din 2018 s-a recomandat să se abandoneze crearea noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție, lucru care nu s-a întâmplat.

”În Raportul ad hoc, GRECO recomandă să fie abandonată crearea noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție (recomandarea ii). (...)

GRECO reamintește că a evaluat crearea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ca una dintre cele mai controversate modificări; a fost văzută ca o anomalie a cadrului instituțional existent, care ar putea conduce la conflicte de competență și ar putea fi folosită necorespunzător și supusă unei ingerințe nejustificate în procesul de justiție penală”, se arată în raportul publicat marți.

„GRECO atrage atenția autorităților asupra faptului că detașarea ofițerilor de poliție (de către Ministerul Afacerilor Interne) la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție conduce în mod inevitabil, în practică, la situații în care ofițerii de poliție judiciară ar investiga cazuri împotriva procurorilor și a judecătorilor, având în vedere că activitățile acestei Secții se concentrează asupra acestor două categorii profesionale, în locul anumitor tipuri de infracțiuni. O asemenea evoluție poate reprezenta un risc suplimentar pentru independența funcțională a sistemului judiciar. De asemenea, GRECO remarcă faptul că înființarea acestei noi Secții a primit o evaluare negativă din partea Comisiei Europene în ultimul Raport MCV privind România”, se mai precizează în document.

În acest context, GRECO constată că ”această recomandare a fost vădit ignorată și este în mod serios îngrijorat de consecințele pe care aceste evoluții le au asupra independenței sistemului judiciar, precum și asupra luptei împotriva corupției în România, și insistă ca Secția de urmărire penală pentru investigarea infracțiunilor din justiție să fie desființată”, se arată în raport.

Specialiștii vorbesc și despre o serie de amendamente referitoare la numirile și eliberările din funcție a procurorilor de rang înalt care ar reprezenta amenințări serioase la adresa independenței sistemului judiciar în România.

”GRECO este preocupat în mod special de faptul că recomandarea de a se renunța la înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost complet ignorată.

Mai presus de toate, noua legislație include mai multe amendamente, printre altele, referitoare la numirile și eliberările din funcție a procurorilor de rang înalt, independența funcțională a procurorilor, răspunderea personală a judecătorilor și procurorilor etc., care, împreună, reprezintă amenințări serioase la adresa independenței sistemului judiciar în România”, se mai precizează în raport.

