Klaus Iohannis a declarat, la debutul Grupului de Lucru ce va discuta efectele economice ale crizei declanșate de coronavirus, că starea generală a românilor depistați pozitiv cu noul virus este bună. Președintele a ținut să sublinieze că nu este suficient ca autoritățile să ia măsurile necesare pentru a preveni răspândirea bolii. Trebuie, de asemenea, ca toți cetățenii să fie responsabili, nu panicați, și să urmeze întocmai recomandările decidenților și specialiștilor.

Șeful statului a mai susținut că este de așteptat ca această criză declanșată de COVID-19 să aibă efecte în economie, dar misiunea acestui nou Grup de Lucru este tocmai de a identifica măsurile ce se impun pentru susținerea economiei.

