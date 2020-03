Klaus Iohannis a cerut Grupului de Lucru ce va discuta efectele economice ale crizei declanșate de coronavirus să analizeze în mod realist aceste efecte și să vină cu soluții care să țină cont de interesele salariaților, angajatorilor și bugetului. Președintele a mai ținut să precizeze că susține implicarea mediului de afaceri în aceste discuții.

Iohannis a subliniat că autoritățile trebuie să identifice măsurile necesare pentru a proteja nu doar sănătatea oamenilor, ci și funcțioanrea economiei și societatea în ansamblu.

