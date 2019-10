Klaus Iohannis: ”Nădăjduiesc că, în curând, vom avea un Guvern mai înţelept decât cel pe care l-am avut în ultimii ani” 

Președintele Kalus Iohannis și-a exprimat speranța, într-un mesaj adresat participanţilor la a XI-a ediţie a Conferinţei Anuale a GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals), desfăşurată la Barcelona, că, în curând, ”în curând, un Guvern mai înţelept decât cel pe care l-am avut în ultimii ani va şti să mobilizeze cu adevărat energiile Diasporei în folosul modernizării României”.

”În continuare statul român are multe de învăţat din experienţa deja acumulată de către românii care trăiesc peste hotare, dar şi din politicile publice ale altor ţări care s-au confruntat în timp cu fenomenul migraţiei şi care au ştiut să fructifice prezenţa unei Diaspore însemnate pentru dezvoltarea ţării de origine. Aceasta este şi viziunea mea ca Preşedinte şi nădăjduiesc că, în curând, un Guvern mai înţelept decât cel pe care l-am avut în ultimii ani va şti să mobilizeze cu adevărat energiile Diasporei în folosul modernizării României”, se arată în mesajul șefului statului, transmis de consilierul de stat Sandra Pralong.

Redăm, mai jos, mesajul integral al președintelui Klaus Iohannis:

Cu prilejul celei de-a XI-a ediţii a Conferinţei Anuale a GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals), doresc să vă felicit pentru temeinicia cu care v-aţi aplecat an de an asupra oportunităţilor şi provocărilor întâmpinate de tinerii profesionişti români într-o lume globală.

Intenţia dumneavoastră de a realiza un raport bazat pe discuţiile Conferinţei şi pe expertiza specialiştilor este cu atât mai utilă, cu cât îşi propune o abordare pragmatică, care să includă şi exemple de bună practică.

În continuare statul român are multe de învăţat din experienţa deja acumulată de către românii care trăiesc peste hotare, dar şi din politicile publice ale altor ţări care s-au confruntat în timp cu fenomenul migraţiei şi care au ştiut să fructifice prezenţa unei Diaspore însemnate pentru dezvoltarea ţării de origine.

Aceasta este şi viziunea mea ca Preşedinte şi nădăjduiesc că, în curând, un Guvern mai înţelept decât cel pe care l-am avut în ultimii ani va şti să mobilizeze cu adevărat energiile Diasporei în folosul modernizării României.

Vă urez mult succes în dezbateri şi aştept cu interes raportul dumneavoastră.