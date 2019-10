Guvernanții din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii și a instituțiilor, promovarea imposturii și asaltul asupra statului de drept și economiei de piață, a declarat Klaus Iohannis. Șeful statului a mai precizat că, din păcate, România are cea mai scăzută performanță din UE în privința serviciilor publice digitale.

„Digitalizarea economiei a rămas în urmă, în codnițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime are competențe digitale elementare. Între zonele urbane și rurale declajele digitale se adâncesc de la n la an. Avem, din păcate, cea mai scăzută performanță din UE în privința serviciilor publice digitale, deși au trecut 20 de ani de când informatizarea adminsitrației a fost declarată prioritate guvernamentală.

Guvernanții din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii și a instituțiilor, promovarea imposturii și asaltul asupra statului de drept, economiei de piață și bunei guvernări.

Guvernarea actuală a mers pe contrasens față de așteptările societății românești, arătând că e o guvernare paralelă cu nevoile de modernizare ale unei societăți de tip european în secolul XXI”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

