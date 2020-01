Iohannis: Vom relua cooperarea deplină cu actualul guvern de la Chișinău când vom vedea acțiune concretă îndreptată spre continuarea parcursului european (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, că parcursul european este singura cale a Republicii Moldova către reformarea profundă a instituțiilor. Președintele a precizat că, totuși, Bucureștiul nu e deloc convins că actualul guvern de la Chișinău își propune acest obiectiv. Vom relua cooperarea deplină doar atunci când vom vedea la nivel guvernamental acțiune concretă îndreptată spre continuarea parcursului european, a mai precizat Iohannis.

„În ceea ce privește Republica Moldova, reiterez poziția României: parcursul european este singura și cea mai sigură cale către reformarea profundă a instituțiilor, de natură să aducă beneficii palpabile cetățenilor săi.

Din păcate, așa cum am mai spus, nu suntem deloc convinși că actualul guvern de la Chișinău își propune acest obiectiv. De aceea, vom continua doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele cu impact la nivel local și proiectele de interconectare strategică.

Vom relua cooperarea deplină doar atunci când vom vedea la nivel guvernamental acțiune concretă îndreptată spre continuarea parcursului european, a procesului de reformă, cu precădere în domenii precum justiția, administrația și combaterea corupției, de natură să asigure un parcurs democratic și predictibilitate în plan intern și extern”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.