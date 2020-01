Iohannis, despre împrumuturile făcute de Ministerul Finanțelor: Așa au făcut toate guvernele, nu e nicio noutate (VIDEO)

Ministerul Finanţelor a făcut luni un nou împrumut - 736,3 milioane de lei de la bănci. În acest context, președintele Klaus Iohannis a susținut că nu se teme de creșterea deficitului bugetar și că nu e o noutate faptul că Guvernul României se împrumută.

Întrebat dacă se teme de o creștere a deficitului bugetar, Iohannis a răspuns: „Nu, pentru că ministrul Finanțelor face exact ce e prevăzut în Legea bugetului și, evident, dacă există un deficit bugetar și nu suntem încă în situația să-l eliminăm, diferența trebuie acoperită din împrumuturi, ceea ce au făcut toate guvernele, nu e nicio noutate”.

Ministerul Finanţelor a planificat, în ianuarie 2020, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount şi 4,1 miliarde de lei prin şapte emisiuni de obligaţiuni de stat, la care se poate adăuga suma de 615 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.