Klaus Iohannis: Guvernul trebuie să iniţieze un proiect de lege pentru corectarea legilor Justiției (VIDEO)

Guvernul trebuie să iniţieze un proiect de lege să corecteze modificările făcute până acum în domeniul Justiţiei, iar la demers trebuie să se alăture şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri.

"Solicit Guvernului să iniţieze, cu celeritate, un proiect de lege care să conţină măsurile necesare pentru reaşezarea legislaţiei în concordanţă cu coordonatele statului de drept, în acord cu voinţă populară şi cu recomăndarile organismelor europene", a precizat președintele Klaus Iohannis.

"Acestui demers trebuie să i se ralizeze, în mod obligatoriu, şi CSM-ul cu asumarea rolului său de garant al independenţei Justiţiei", a adăugat preşedintele.

