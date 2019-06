Klaus Iohannis cere Guvernului să elaboreze URGENT un proiect de lege după haosul de la votul din diaspora: Dacă situația o impune voi cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri, Guvernului să elaboreze de urgență un proiect de lege în baza căruia toți românii din țară și din străinătate să își poată exercita neîngrădit dreptul la vot. Declarația șefului statului vine în contextul în care zeci de mii de români au stat la cozi ore în șir pe 26 mai pentru a putea să voteze, iar unii dintre ei nu au reușit să își exercite acest drept.

Klaus Iohannis a solicitat ca acest proiect de lege să fie adoptat până la finalul acestei sesiuni Parlamentare și a precizat că în cazul în care asta nu se va întâmpla va cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Legislativului.

În proiectul de lege anunțat de șeful statului ar urma să fie cuprinse soluțiile identificate de un grup de lucru constituit la nivelul Administrație Prezidențiale după incidentele de la votul din 26 mai. Una dintre măsuri se referă la introducerea votului anticipat pentru alegerea președintelui României.

Redăm, mai jos, declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să stea la cozi infernale pentru a-și exercita dreptul constituțional la vot. Foarte mulți nici nu au mai apucat să voteze. A fost o situație întâlnită mai ales în străinătate. Dreptul de vot este unul fundamental, câștigat prin multe sacrificii de români în decembrie 89 și avem obligația să asigurăm toate condițiile ca acest drept să fie exercitat de toți cetățenii români.

Indiferent de contextul politic, toate instituțiile abilitate ale statului, și Parlamentul, Guvernul, MAI, MAE și Autoritatea Electorală Permanentă au obligația să ia toate măsurile pentru a elimina factorii identificați că au condus la împiedicarea votului. Aceste măsuri trebuie să vizeze toate tipurile de algeri și toate tipurile de referendum.

Imediat după incidentele din 26 mai am anunțat constituirea unui grup de lucru la nivelul Administrației Prezidențiale. Le mulțumesc tuturor românilor care mi-au transmis propunerile lor pentru îmbunătățirea condițiilor de vot.

Au fost identificate măsurile necesare care trebuie urgent adoptate pentru a ne asigura că toți cetățenii își pot exercita bdreptul la vot.

Solicit Guvernului să elaboreze urgent un proiect de lege care să fie adoptat de Parlament până la finalul acestei sesiunii.

Solicit partidelor să depună toate eforturile pentru ca proiectul să respecte standardele de conduită electrorală astfel încât situațiile de la scrutinul din mai să fie evitate. Dacă situația o impune voi cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru discutarea de urgență am proiectului de lege.

Acordul politic național pentru consolidarea parcursului european al României prevede angajamentul partidelor de a transpune în legislație măsurile necesare asiguării a exercitării depline și efective a dreptului de vot de către cetățenii români.

Am trimis o scrisoare premierului și președinților celor două camere în care sunt prezentate soluțiile identificate la nivelul grupului de lucru de la Administrația Prezidențială.

Aceste măsuri vizează: debirocratizarea procesului de votare în secțiile de votare din străinătate; dotarea corespunzătoare a secțiilor de votare; modificarea legislației electorale în privința procedurilor de urmat la închiderea secțiilor; mărirea numărului de secții de votare din străinătate; introducerea votului anticipat pentru alegerea Președintelui României; extinderea exercitării dreptului de vot prin corespondență, care există deja pentru parlamentare, la alegerea Președintelui României și la toate celelalte tipuri de alegeri.

Atenționez autoritățile statului român că au obligația și responsabilitatea de a pune în aplicare aceste măsuri pentru a se asigura că toți cetățenii români din țară și din străinătate își vor putea exercita neîngrădit dreptul la vot.

