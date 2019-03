Președintele Klaus Iohannis a adus noi critici Guvernului PSD-ALDE pe tema bugetului și a descentralizării, în cadrul unei dezbateri organizate de Asociația Orașelor din România.

Iohannis a afirmat că i se pare ciudat faptul că guvernanții nu fac nimic în sensul descentralizării, deși au pârghiile necesare și deși acum câțiva ani erau foarte vocali în această privință: ”Despre descentralizare, am tot vorbit. Culmea este că cei cu care am vorbit acum câțiva ani și care au fost foarte vocali ar avea acum pâinea și cuțitul, doar că le-au încuiat în dulap. Nici nu se mai vorbește în actuala guvernare despre descentralizare. Mie mi se pare foarte ciudat. Aici cred că este cazul să revenim la un lobby foarte intens și să revenim despre ce se poate face pe descentralizare”.

Șeful statului a mai susținut că PSD și ALDE au întârziat trei luni adoptarea bugetului pe acest an pentru că pur și simplu nu vor să facă investiții: ”Probabil vă amintiți că legea spune așa: proiectul bugetului național se prezintă obligatoriu Parlamentului până în data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. De data aceasta, bugetul a fost prezentat de Guvern pe 11 februarie, după 3 luni. S-a discutat, s-a modificat, eu am fost foarte nemulțumit cu acel buget. L-am numit bugetul rușinii naționale, puteți să fiți de acord sau nu, dar sume importante s-au tăiat de la voi, nu de la administrația centrală. Ca să nu mai vorbim de sarcini suplimentare, care au fost date tot la voi. Am trimis bugetul la Curte, pentru ca mi s-a părut ciudat, apoi în Parlament pentru a-l îmbunătăți. Nu l-au îmbunătățit, dar au încercat să îmi arunce mie vina că de ce am întârziat bugetul. Eu l-am întârziat 2 zile. O zi mi-a luat să îl trimit la Curte și o zi mi-a luat până am scris materialul și l-am trimis înapoi în Parlament. Restul, 3 luni de la Guvern plus, probabil, 2-3 săptămâni din procedurile de la Curte și de la Parlament. De ce a întârziat Guvernul bugetul? Eu am un singur răspuns. Nu vor să dea bani la investiții. Este aprobat în martie, până se fac defalcările e aprilie, până ajunge la voi e mai. Ce investiții mai începi la jumătatea anului?”.